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Van YYÜ'de Kaybolan Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van YYÜ'de Kaybolan Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in bulunması için 9 gündür sürdürülen arama çalışmaları devam ediyor. Genç kızın en son sahilde cep telefonu bulundu. Ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) 9 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1'inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, yurtta yemek yedikten sonra "sahile gideceğim" diye çıktı. Ardından genç kızdan bir daha haber alınamadı. Rojin'in en son sahilde cep telefonu bulundu. Genç kızı arama çalışmaları 9. gününde de devam ederken, kızlarından sevindirici bir haber bekleyen ailenin umutlu bekleyişi ise sürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan ekipler, Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Arama çalışmalarında; helikopter, sahil güvenlik, polis botları, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 100'ün üzerinde ekip yer alıyor. Özel ekip, hem Van Gölü'nde hem de kampüs sahil boyu arama kurtarma çalışması yapıyor. Polis atlı birlikleri ve özel arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Rojin'e ait bir iz aranıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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