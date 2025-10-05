Haberler

Van Kalesi'nde Mağaraya Düşen Alman Turist Kurtarıldı

Van'da tarihi kaleyi ziyaret eden bir Alman turist, ayağının kayması sonucu düştüğü mağaradan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası acil yardım ekipleri hızlıca müdahale etti.

Van'da kaleyi gezerken ayağının kayması sonucu mağaraya düşen Alman turist, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde tarihi Van Kalesi'ni ziyaret eden Alman turist, ayağının kayması sonucu bir mağaraya düştü. Olayın hemen ardından bölgeye ambulans, Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak, yaralı turiste hızla müdahale etti. UMKE ekibi, mağaradaki turistin ilk tedavisini olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıyı bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkardı. Mağaradan çıkarılan turist, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN

