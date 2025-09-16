Haberler

Van Jandarma, Okul Önlerinde Güvenlik Denetimlerini Sürdürüyor

Van İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenliği için okul önlerinde ve çevresinde denetimlerini artırdı. Atlı Jandarma ve Trafik Timleri, öğrencilerle bir araya gelerek güvenliklerini sağladı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenliği ve huzuru için okul önlerinde ve çevrelerinde yürüttüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte özellikle okul servisleri ve okul giriş-çıkış saatlerinde denetimler artırıldı. Bu kapsamda Edremit ilçesinde bulunan Köşk İlk ve Ortaokulu çevresinde devriye görevi yapan Atlı Jandarma ve Trafik Timleri, hem öğrencilerin güvenliğini sağladı hem de çocuklarla bir araya geldi. Atlı birlikleri gören öğrenciler, jandarma atlarını severek unutulmaz anlar yaşadı.

Jandarma ekipleri, çocukların kendilerini güvende hissetmeleri için okul önlerinde sürekli denetimlerin yapılacağını vurgularken, velilerden de trafik kurallarına hassasiyet göstermelerini istedi. - VAN

