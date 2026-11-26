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Van'ın İpekyolu ilçesinde taksi ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Cevdetpaşa Mahallesi Şabaniye Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 T 0093 plakalı taksi ile 06 FC 1411 plakalı Volkswagen marka hafif ticari kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı