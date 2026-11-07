Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeki hafif ticari kamyonet alev alev yandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Van'ın Özalp ilçesinde Dibekli Mahallesi civarında seyir halindeki hafif ticari kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonette büyük çapta maddi zarar oluştu.
Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeki hafif ticari kamyonet alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Dibekli Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari kamyonetin motorundan çıkan dumanları gören sürücü aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumunu bildirildi. Kısa sürede olay yerine giden Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım sakatlık müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Kamyomette büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı