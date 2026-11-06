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Van'ın Çaldıran ilçesinde yakıt tankeriyle tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Van'ın Çaldıran ilçesinde yakıt tankeriyle tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Van'ın Çaldıran ilçesinde yakıt tankeriyle tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Van'ın Çaldıran ilçesinde Hastane Kavşağı yakınlarında yakıt tankeriyle tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Tanker ile çekicisi ayrılırken yan yatan tır nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yakıt tankeriyle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yakıt tankeriyle tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker ile çekicisi birbirinden ayrılırken, tır ise yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kapanan kara yolu ise araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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