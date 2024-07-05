Van'ın Başkale ilçesinde kurt saldırısı: 120 koyun telef oldu

Van'ın Başkale ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki 120 koyun telef oldu.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büklümdere Mahallesi'nin kırsal bölgesinde otlatılan küçükbaş hayvanlara kurtlar saldırdı. Kurt saldırısında 120 koyun telef olurken, sürüdeki diğer koyunlar da çobanların yardımıyla kurtarıldı. Çobanların haber vermesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Yaylaya gelen ekipler, telef olan koyunlarla ilgili rapor tuttu.

Büklümdere Muhalle Muhtarı Cihan Deli, sabaha karşı sürü halindeki kurtların saldırısı sonucu 120'ye yakın koyunun telef olduğunu, yaralı koyunların da olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerin rapor tutmaları için haber verdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin raporuna göre 120 koyun telef oldu. - VAN