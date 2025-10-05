Haberler

Van'ın Başkale İlçesinde 67 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale İlçesinde 67 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar kapsamında Başkale ilçesinde 67 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Başkale ilçesi Kovalıpınar Mahallesi'ne düzenlediği operasyonda 39 kilogram skunk maddesi ile 28 kilogram toz esrar ele geçirildi. Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüphelilerle ilgili adli işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
