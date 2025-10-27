Haberler

Van-Hakkari Karayolunda Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı

Güncelleme:
Van-Hakkari karayolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Van- Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Hakkari-Van karayolu Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan A.K. ve eşi A.K. olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
