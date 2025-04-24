Van-Hakkari Kara Yolunda Trafik Kazası: Mehmet Yacan Hayatını Kaybetti

Van- Hakkari kara yolunda yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Yacan toprağa verildi.

Hayatını kaybedenlerin 8 kişiden 6'sı Hakkari'de toprağa verilirken, Hakkari'de doğup büyüyen ve Van'da ikamet eden Mehmet Yacan da Van Akköprü Mezarlığında toprağa verildi. Gevdan Aşireti'nin fertlerinden Mehmet Yacan, Hakkari'de hoş sohbetleri ile tanınan değerlerden biriydi. - VAN