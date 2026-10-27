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Van Gevaş'ta yakıt tankeri otomobille çarpıştı, 2'si ağır 5 yaralıdan 1'i öldü

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Van Gevaş'ta yakıt tankeri otomobille çarpıştı, 2'si ağır 5 yaralıdan 1'i öldü Haber Videosunu İzle
Van Gevaş'ta yakıt tankeri otomobille çarpıştı, 2'si ağır 5 yaralıdan 1'i öldü
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Van'ın Gevaş ilçesinde Van-Bitlis karayolundaki Gevaş Devlet Hastanesi önünde yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı, yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Van'ın Gevaş ilçesinde yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Gevaş Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Tatvan istikametinden gelen A.H. yönetimindeki 16 NUB 63 plakalı yakıt tankeri, ilçe merkezinden çıkan otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahaleyle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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