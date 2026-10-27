Van Gevaş'ta tankerle çarpışan otomobilde ölen 2 gencin kimlikleri belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Van'ın Gevaş ilçesinde yakıt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 gencin kimlikleri belli oldu.

Gevaş ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, Tatvan istikametinden gelen yakıt tankeri ile 25 FN 977 plakalı otomobil çarpışmış, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi ile tanker sürücüsü yaralanmıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kazada yaşamını yitirenlerin 18 yaşındaki Berkay Yavuz ile 16 yaşındaki Ahmet Can Aksu olduğu öğrenilirken, diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı