Van Gevaş'ta örtü üstü yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü

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Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan örtü üstü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aladüz Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı