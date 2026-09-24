Haberler

Van Gevaş'ta örtü üstü yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gevaş'ta örtü üstü yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü
Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Aladüz Mahallesi'nde çıkan örtü üstü yangın, mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına yaklaşık yarım saat müdahale etti.

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan örtü üstü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aladüz Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü! Binlerce beğeni aldı

Turistik teknede herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler

Suudi Arabistan'da Mekke ve çok sayıda bölge için uyarı yapıldı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem

Hindistan'da alev alan yataklı otobüste 9 kişi öldü, şoför ve muavin gözaltına alındı

Yolcular fark edip uyardı ama şoför otobüsü durdurmadı: 9 ölü!
Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Zelenskiy'den kritik Türkiye mesajı: Üçlü zirveye hazırız
Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

Meşhur yaylada yeni gelişme! İlgi giderek artıyor