Van Gevaş'ta jandarma otobüste yolcunun çantasında 1 kilo 32 gram metamfetamin buldu

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir yolcunun çantasında 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu şüphelilerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Gevaş ilçesinde 65 BJ * plakalı yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan C.A. (E-59) isimli şahsın kendisine ait çantaya uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine Gevaş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yapılan aramada 1 kilo 32 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli C.A (E-59) isimli şahıs gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı