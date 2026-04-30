Haberler

Van'daki köpek dehşetinde kan donduran detaylar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Saray ilçesindeki köpek dehşetinde yeğenini kaybeden ve oğlu yaralı kurtulan Veysi Özsoy, oğlunu yaralı olarak kurtardıktan yarım saat sonra 5 yaşındaki yeğeninin aynı saldırıda hayatını kaybettiğini öğrendiklerini söyledi.

Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan köpek saldırısının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy, sabah saatlerinde ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken, Özsoy ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı. Olay anında çocukları kurtarmak için köpeklerin arasına dalan Veysi Özsoy ise yaşadıkları kabusu anlattı.

"13 köpek çocuğu araya almış parçalıyordu"

Olay anında evde oturduğu sırada bağırışlar üzerine dışarı fırladığını belirten Veysi Özsoy, gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu ifade etti. Özsoy, "Ben ölen çocuğun amcası, yaralının da babasıyım. Dün saat 14.00-14.30 sıralarında evde otururken bağırışma duydum. Dışarı fırladım, hanım 'çocuğu köpek yedi' dedi. Yetiştim; 13'e yakın köpek çocuğu araya almış parçalıyorlar. Ben çocuğu kurtarırken iki yerimden yaralandım. Hem kolumdan hem kasığımdan köpekler bana da saldırdı" dedi.

"Diğer çocuğun öldüğünden haberimiz yoktu"

Kendi oğlunu köpeklerin elinden kurtarıp hastaneye yetiştirmeye çalışırken, yeğeni Hamza'nın da saldırıya uğradığından habersiz olduklarını dile getiren acılı amca, "Biz çocuğu yetiştirmeye çalışırken diğer çocuğun vefat ettiğinden haberimiz yok. Çocuğu önce dışarıdan alıp götürüyorlar, askeriyenin dibinde çocuğu boğuyorlar. Olaydan yarım saat sonra biz diğer çocuğun cenazesini bulduk" diye konuştu.

"Köpekler boğazını kesmiş, parmaklarını yemişlerdi"

İki çocuğun farklı noktalarda saldırıya uğradığını belirten Özsoy, dehşetin boyutlarını şu sözlerle aktardı:

"Ayaz, yani yaralı olan çocuk; onu hemen benim kapının önünden aşağıya kadar sürüklemişler. Biz hastanedeyken bir bağrışma oldu, yanımızda komiserimiz de vardı. 'Kesin bizdedir' dedim. Çocuk kayıp deyince bölgeye giderken baktım, babası çocuğun cenazesini almış geliyor. Köpekler boğazını komple kesmişlerdi, parmaklarını yemişlerdi."

Saldırıda yaralanan 10 yaşındaki A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

