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Çırak Sazlığı'nda Yangın: Kuş Cenneti Tehdit Altında

Çırak Sazlığı'nda Yangın: Kuş Cenneti Tehdit Altında
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Van'ın Özalp ilçesindeki Çırak Sazlığı'nda çıkan yangın, yaklaşık 300 dönümlük alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi, sazlığın sulak ve ulaşılması zor yapısı nedeniyle güçlükle sürüyor. Önemli bir sulak alan ve göç dönemlerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, yangının canlılara zarar vermesinden endişe ediliyor.

Van'ın Özalp ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çırak Sazlığı'nda yangın çıktı.

Özalp ilçesi Çırak Mahallesi yakınlarındaki Çırak Sazlığı'nda yangın çıktı. Yaklaşık 300 dönümlük alana yayılan sazlıkta çıkan yangını fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Sazlığın sulak ve ulaşılması güç yapısı nedeniyle ekiplerin müdahalesi güçlükle ilerliyor.

Özalp merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çırak Sazlığı, yağmur ve kar sularıyla beslenen önemli sulak alanlardan biri olarak biliniyor. Bölge, özellikle göç dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yangın nedeniyle sazlık alanın ve burada yaşayan canlıların zarar görmesinden endişe eden mahalle sakinleri, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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