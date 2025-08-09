Van'da Yol Verme Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Van'da Yol Verme Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü
Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünü bıçakla tehdit edip, kaskına tokat attı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, Maraş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçların durmasıyla tartışma büyürken, otomobil sürücüsü elindeki bıçakla motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Sürücünün ayrıca motosikletlinin kaskına tokat attığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. - VAN

