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Sürünün başındaki koyun faciaya sebep oldu

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Van'da yaylada otlayan sürünün en önündeki koyun uçurumdan düşünce, diğer koyunlar da onu takip ederek 60 metrelik uçuruma atladı. 28 koyun telef oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde, yaylada otlarken peş peşe yaklaşık 60 metrelik uçuruma atlayan 28 koyun telef oldu.

Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Koçdağı Mahallesi'nde, yaylada otlayan sürünün en önündeki koyun kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düştü. Sürünün en başındaki koyunun düşmesinin ardından sürüdeki diğer koyunlar da onu takip ederek 60 metrelik uçuruma atladı. İlk başta durumu fark edemeyen çoban, 28 koyunun eksik olduğunu anladı.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORLAR

Sürü sahiplerine haber verilmesi üzerine dağda koyunları arayan vatandaşlar, telef olan 28 koyunu buldu. Ölen koyunların Bekir Demir ve Ümit Eçeri'ye ait olduğu tespit edilirken, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başkale Van 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Coşkun null:

malum parti seçmeni??

4
7
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masteng aston:

Geldigimiz durumun ozeti.

4
1
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KRAL GELDİ BEN:

Devletten yardım istiyor derken ?? aslında orada önlem alınmadığı için devlet suçlu derlerse şaşırmam

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0
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Yusuf Yorulmaz:

Sürü Pşikolojisi

0
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