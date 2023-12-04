Van'da yapılan operasyonlarda 21 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Van'da yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uzun namlulu tüfek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet silah, 1 adet şarjör, 4 adet fişek, 1 adet tüfek, 2 adet televizyon, 3 adet bilgisayar ve kasası 4 adet kombi, 2 adet kayıt cihazı ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan ise 78 adet cinsel içerikli hap, 1 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 34 şahıs yakalanmış, toplamda 66 yıl hapis cezası bulunan 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN