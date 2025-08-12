Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 236,64 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 236,64 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Van'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 236,64 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 236,64 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Temmuz-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 236,64 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
