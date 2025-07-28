Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kilogram Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kilogram Ele Geçirildi
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Van'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 127 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 127 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 82 kilogram skunk, 42 kilogram 400 gram metamfetamin, 3 kilogram 160 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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