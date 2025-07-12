Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Van'ın Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan bir araç aramasında 10 kilo 120 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 10 kilo 120 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Edremit Polis Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 10 kilo 120 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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