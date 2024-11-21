Van'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Van'ın Tuşba ilçesine otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. H.C. yönetimdeki 04 AD 248 plakalı Toyota Corolla otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN