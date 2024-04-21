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Van'da trafik kazası: 3 hafif yaralı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil duvara çarptı ve 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van'da trafik kazası: 3 hafif yaralı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halilağa Mahallesi Şavurlar Camii civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 HG 266 plakalı otomobilin bilinmeyen bir nedenlerle duvara çarpması sonucu çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi ambulansa hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı olan çocuk ise olay yerinde kalarak yakınlarını bekledi. Kaza yapan otomobilde gaz sızıntısından dolayı itfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı gaz akışını kesip otomobilin motoruna köpüklü su sıktı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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