Van'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 01.10 sıralarında İkinisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
