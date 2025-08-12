Van'da Terör Operasyonunda 7 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen terör operasyonları kapsamında PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine mensup 7 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü, çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 27 Temmuz - 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 7 hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.