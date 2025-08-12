Van'da Terör Operasyonunda 7 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 27 Temmuz - 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 7 hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN