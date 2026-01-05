Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 27 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütleri kapsamında 21, terörizmin finansmanı kapsamında 1, diğer terör örgütleri kapsamında 2, terör konusu dışında 1 şahıs olmak üzere toplam 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN