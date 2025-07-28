Van'da Polis Ekiplerinden Suç Operasyonu: 94 Tutuklama

Van'da Polis Ekiplerinden Suç Operasyonu: 94 Tutuklama
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Van'da yürütülen asayiş çalışmalarında 94 kişi tutuklandı. Yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması ve silah, mermi gibi yasadışı materyallerin ele geçirildiği bildirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 94 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 1 adet AK-47 tüfek, 2 adet AK-47 şarjörü, 116 adet AK-47 fişeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 231 adet fişek, 4 adet tüfek, 95 adet tüfek fişeği, 1 adet çalıntı araç ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 228 şahıs yakalanmış, 319 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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