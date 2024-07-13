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Van'da otomobil su kanalına uçtu: Baba ve bir oğlu hayatını kaybetti

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Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil su kanalına uçtu. Baba ve bir oğlu hayatını kaybederken, diğer çocuk sağ olarak kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin su kanalına uçması sonucu bir çocuk sağ kurtarılırken, baba ve diğer oğlunun cansız bedeninde ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 05.25 sularında Van-Edremit karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LE 049 plakalı Gevaş istikametinden Van merkeze seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı Van Gölü'ne dökülen kanala düştü. Sosyal tesislerdeki güvenlik görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis, Van İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı ekini, Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler, suya girerek otomobilin içerisinde bulunan baba ve iki oğlunu sudan çıkardı. Baba ve bir oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, diğer çocuk ise sağ olarak kurtarılarak ambulansla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Suda bulunan otomobil dalgıçların yardımı ile kurtarılmaya çalışıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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