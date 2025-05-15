Van'da Otomobil Refüje Çarptı: 2 Hafif Yaralı

Van'da Otomobil Refüje Çarptı: 2 Hafif Yaralı
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Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil refüje çarparak kontrolden çıktı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu hafif yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari yolu üzerindeki Bebleşin Karakolu yakınlarında meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Skoda marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürü ile yanındaki bir kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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