Gevaş'ta Yangın: 3 İtfaiyeci Dumandan Etkilendi

Van'ın Gevaş ilçesinde ahır, samanlık ve birçok eklentide çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, alevler çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahale eden 3 itfaiye personeli dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Göründü Mahallesi'nde ikamet eden Cüneyt Dayan isimli vatandaşın ahır, samanlık ve yanındaki eklentilerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar bir taraftan su kovaları ile yangına müdahale ederken, bir taraftan da itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde jandarma, sağlık ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangının büyük olmasından dolayı olay yerine ek olarak 2 itfaiye aracı 2 su tankeri, 1 kepçe sevk edildi. 13 personelle yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından alevler çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, müdahale sırasında 3 itfaiye personeli dumandan etkilendi.

Yangında, odunluk, ahır, samanlık, 2 tandır evi, kümes, kiler, ot, saman, gıda malzemeleri, kışlık yakacak, iş makinesi ile garajı zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı