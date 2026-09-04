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Van'da Kırtasiye Denetimleri Sürüyor

Van'da Kırtasiye Denetimleri Sürüyor
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Van’da 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetimler devam ederken, ekipler fiyat etiketleri ile ürün güvenliğini mercek altına aldı.

Van'da 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetimler devam ederken, ekipler fiyat etiketleri ile ürün güvenliğini mercek altına aldı.

Van'da okulların açılmasına kısa süre kala öğrencilerin ve velilerin kırtasiye alışverişlerini yaptığı iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen denetimler kapsamında Van'da da kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı işletmeler kontrol ediliyor. Ticaret İl Müdür Vekili Kazım Korkmaz ve beraberindeki ekipler, İpekyolu ilçesindeki kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi. İş yerlerinde satışı yapılan okul malzemelerini inceleyen ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti. Raflarda bulunan ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığı da denetlendi.

Denetimlerde ayrıca tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla fiyat etiketlerinin mevzuata uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği kontrol edildi. Ekipler, kırtasiye ürünlerinin satışa sunulduğu alanlarda etiketlerin bulunup bulunmadığını ve ürün ile fiyat bilgisinin tüketici tarafından açık ve anlaşılır şekilde görülebilir olup olmadığını da inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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