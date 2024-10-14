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Van'da Kaybolan Öğrenci İçin 17 Günlük Arama Çalışması Devam Ediyor

Van'da Kaybolan Öğrenci İçin 17 Günlük Arama Çalışması Devam Ediyor
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencisi Rojin Kabaiş'in 25 Eylül'de yurtta yerleştikten sonra kaybolması üzerine 17 gündür süren arama çalışmaları devam ediyor. Göl kıyısında kaybolan Kabaiş için çeşitli arama kurtarma ekipleri devrede.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 17 gündür aralıksız sürüyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 17 gündür haber alınamıyor.

Van Gölü kıyısında başörtüsü de bulunan Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapılırken, bölgeye yakın müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve rögar alanları da tek tek kontrol ediliyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güvenlik 3-sayfa Eğitim Eylül van

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