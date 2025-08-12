Van'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
Van'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda, 28 olayda toplamda 48 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, gümrük kaçağı birçok malzeme ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; "İlimiz genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Temmuz - 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 12 adet cep telefonu, 17 adet bilgisayar ve aksesuarları, 8 bin 487 paket sigara, 41 adet elektronik sigara, 2 bin 400 adet makaron, 9 kilogram nargile tütünü, 32 adet elektronik sigara likiti, 315 adet puro, 35 adet muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 3 adet uzun namlulu silah AK-47, 3 adet tabanca, 5 adet yivsiz av tüfeği, 182 adet uzun namlulu fişeği, 97 adet tabanca fişeği, 204 adet av tüfeği fişeği, 4 adet silah parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 28 olay kapsamında 48 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN