Kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı - Haberler

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Kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı VAN - Van'da kaçak kazı yapan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı.

Kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı

VAN - Van'da kaçak kazı yapan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı.

Van merkez Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi Garibin Tepe'de kaçak kazı yapan bir grup, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık yapıyı ortaya çıkardı. Bu bölgede yerin 5 metre altına kadar kazılarını devam ettiren defineciler figürlerle bezeli bir yapıya ulaştı.

Bölgede 3 ay kazı yapmışlar

Definecilerin bölgede yaklaşık 3 ay kazı yaptığı ortaya çıktı. Kazı yapılan alandaki toprağın plastik bidonla tünel içerisinden çekilerek dışarıya taşındığı tespit edildi. Tünel içerisinde parçalanmış ipler ve plastik şişeler bulundu. Yaklaşık 10-15 metre uzunluğunda tünel kazan defineciler, çevredeki çobanların jandarmaya ihbarı ile yakalandı. 4 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, jandarma tarafından koruma altına alınan bölgede 7/24 nöbet tutuluyor. Van Müzesi yetkilileri bölgeye giderek tünelin girişini taşlarla kapattı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

Tuşba Van 3. Sayfa Haberler

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