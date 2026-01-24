Haberler

Van'da kaçak akaryakıt ve sentetik hap ele geçirildi
Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak akaryakıt ile sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi. Özalp ilçesinde yapılan aramada 3 bin 500 litre motorin ve birçok akaryakıt tankı ile 96 adet sentetik hap bulundu.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak akaryakıt ve sentetik hap ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Özalp ilçe merkezinde S.G. (34) isimli şahsın ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 3 bin 500 litre motorin, 4 adet 500 litrelik tank, 14 adet 150 litrelik varil, 10 adet 10 litrelik bidon, 15 adet 20 litrelik bidon, 50 adet 10 litrelik bidon, 30 adet 20 litrelik bidon, 1 adet yakıt pompası, 2 adet dinamo, 1 adet mazot transfer pompası, 4 adet metal huni ve 2 litre kabı eşya ele geçirilmiştir. Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyette neticesinde 96 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli M.Z. (47) ve S.G. (34) hakkında işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

