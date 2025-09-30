Haberler

Van'da Jandarma Operasyonu: Bizans Dönemine Ait Kabartma Taş Stel Ele Ge geçirildi

Van'da Jandarma Operasyonu: Bizans Dönemine Ait Kabartma Taş Stel Ele Ge geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ve bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda Bizans dönemine ait 2 adet kabartma taş stel ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu ve 6136 Sayılı Kanununa Muhalefet suçlarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlçenin Şehirpazarı Mahallesi'nde icra edilen operasyon sonucunda; 2 adet kabartma taş stel (2863 kapsamında Bizans dönemi) ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Tarihi eserler, Van Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Şüpheliler M.Ç. ve A.Ç. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
van
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.