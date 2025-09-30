Van'da Jandarma Operasyonu: Bizans Dönemine Ait Kabartma Taş Stel Ele Ge geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda Bizans dönemine ait 2 adet kabartma taş stel ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu ve 6136 Sayılı Kanununa Muhalefet suçlarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlçenin Şehirpazarı Mahallesi'nde icra edilen operasyon sonucunda; 2 adet kabartma taş stel (2863 kapsamında Bizans dönemi) ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Tarihi eserler, Van Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Şüpheliler M.Ç. ve A.Ç. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN