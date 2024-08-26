Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı
Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, faaliyetler kapsamında bin 539 devriye icra edildiği ve 67 bin 516 kişi ile 62 bin 285 aracın kontrol edildiği belirtildi. Toplamda 29 kişinin yakalandığı ve 4 kişinin tutuklandığı ifade edildi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 539 devriye icra edilmiş, 67 bin 516 şahıs ve 62 bin 285 araç kontrol edildi. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 7, hırsızlık suçundan 2, göçmen kaçakçılığı suçundan 2, diğer suçlardan 18 şahıs olmak üzere toplam 29 şahıs yakalanmış olup 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN