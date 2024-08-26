Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 539 devriye icra edilmiş, 67 bin 516 şahıs ve 62 bin 285 araç kontrol edildi. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 7, hırsızlık suçundan 2, göçmen kaçakçılığı suçundan 2, diğer suçlardan 18 şahıs olmak üzere toplam 29 şahıs yakalanmış olup 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN