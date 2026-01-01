Haberler

Başkale'de 280 adet sentetik hap ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 280 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 51 yaşındaki bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 280 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık mevkiinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yol arama ve kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde 280 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve şüpheli K.B. (51) hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
