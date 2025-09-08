Van'da Gümrük Kaçağı Operasyonunda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 bin 613 adet puro, 8 bin 889 paket sigara, bin 537 litre akaryakıt, 220 adet elektronik sigara, 40 adet elektronik sigara likiti, 106 bin adet boş makaron, 28 bin 300 adet içi doldurulmuş makaron, 177 kilogram açık tütün, 5 adet sigara yapımında kullanılan makine, 16 adet cep telefonu, 15 adet kablosuz kulaklık ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 adet uzun namlulu silah, 231 adet uzun namlulu silah fişeği, 5 adet el bombası, 1 adet tabanca, 5 adet yivsiz av tüfeği, 732 adet av tüfeği kartuşu, 685 adet kurusıkı tabanca fişeği, 11 adet silah parçası ele geçirilmiştir. TCK - 241 Tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 42 adet tabanca fişeği, 4 adet silah parçası, çek, senet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. 2863 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen 100 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirilmiştir. 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 31 olay kapsamında 44 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - VAN