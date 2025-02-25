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Van'da Düzensiz Göçmenler Tırda Yakalandı

Van'da Düzensiz Göçmenler Tırda Yakalandı
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İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 8 Afgan göçmen, Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan tırın kupasında yakalandı. Düzensiz göçmenler, kişi başı 2500 dolar ödeyerek Iran'dan geçiş yaptıklarını açıkladı.

İran'da kişi başı 2 bin 500 dolar ödeyerek sınırdan giriş yapan ve Kırşehir'e gideceklerini söyleyen 8 düzensiz göçmen, Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan tırın kupasında yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında gece saatlerinde M.K. (45) idaresindeki 33 AYN 759 plakalı tırda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tırın kupa kısmının yatak bölmesinde yatar vaziyette 8 erkek Afganistan uyruklu göçmen şahıs tespit edilmiştir. Şüpheli M.K. isimli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Şüpheli M.K. isimli şahısla yapılan mülakatta; yabancı uyruklu şahısları Van il merkezinde otostop çekmeleri sonucunda araca aldığını ve Bitlis iline kadar bırakacağını beyan etti. Afganistan uyruklu şahıslar ise Van iline kaçak yollarla yaklaşık bir ay önce giriş yaptıklarını, İran'da yaşayan kaçakçılara kişi başı 2500 dolar verdiklerini ve şüpheli M.K. isimli şahıs ile İran'daki kaçakçıların irtibat kurduğunu, şoföre ücreti kaçakçıların vereceğini, Kırşehir'e gittiklerini, İran sınırından Türkiye'ye hangi ilçeden geçiş yaptıklarını ve kaçıncı sınır taşından giriş yaptıklarını bilmediklerini beyan etmişlerdir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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