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Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı
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Muradiye ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilde 4 düzensiz göçmen ele geçirildi. Organizasyon lideri H.T. tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 4 düzensiz göçmen yakalanırken 1 organizatör tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada otomobil içerisinde ülkeye yasadışı yollarla giren 4 düzensiz göçmen yakalandı Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli H.T. çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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