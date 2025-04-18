Van'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muradiye Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs polis ekiplerimizce yakalanarak Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadeleye devam edeceğiz. Emeği geçen kahraman polis teşkilatımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - VAN