Van'da Devriilen Vincin Altında Kalan Operatör Hayatını Kaybetti
Van'ın Çatak ilçesinde devrilen vinçte ağır yaralanan operatör Faruk Yakut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Çatak ilçesinde devrilen vincin altında kalan operatör hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Van'ın Çatak ilçesinde çalışma sırasında vinç operatörü Faruk Yakut, kullandığı vincin devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çatak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yakut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakut, gözyaşları içinde Kıratlı köyünde defnedilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa