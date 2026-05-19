Van'da dağda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan ve mahsur kalan vatandaş, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada düşerek yaralanan ve mahsur kalan vatandaş, arama kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sarp ve kayalık bölgede yürüyüş yapan bir vatandaş, dengesini kaybederek düşmesi sonucu ayağını burktu. Yaralanan ve bulunduğu engebeli arazide mahsur kalan vatandaşın durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 1 araç ve 5 personelden oluşan Doğada Arama Kurtarma ile Nöbetçi Ekip amirlikleri personeli yönlendirildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar neticesinde mahsur kalan vatandaşa ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Van İl Jandarma Komutanlığı personelinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucunda, yaralı vatandaş mahsur kaldığı kayalık zeminden güvenli alana tahliye edildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
