Van'da Bayılan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Van'da aracı içinde bayılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde aracı içinde bayılan sürücüyü fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, baygın halde olan sürücüyü araçtan çıkardı. Sedye ile ambulansa taşınan sürücü, hastaneye kaldırıldı. - VAN