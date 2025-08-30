Van'da Bayılan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Van'da Bayılan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
İpekyolu ilçesinde araç içinde bayılan sürücü, vatandaşların haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı.

Van'da aracı içinde bayılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde aracı içinde bayılan sürücüyü fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, baygın halde olan sürücüyü araçtan çıkardı. Sedye ile ambulansa taşınan sürücü, hastaneye kaldırıldı. - VAN

