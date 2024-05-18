Van'da askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı, 6'sının durumu ağır
Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı araştırma hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
11 ASKER YARALANDI
Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi.
6'SININ DURUMU AĞIR
Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.