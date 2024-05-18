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Van'da askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı, 6'sının durumu ağır

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Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı araştırma hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

11 ASKER YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi.

Van'da askeri araç devrildi: 11 asker yaralandı, 6'sının durumu ağır

6'SININ DURUMU AĞIR

Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başkale trafik Van Trafik Kazaları 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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