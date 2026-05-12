Haberler

Otomobilde mahsur kalan çocuk aracın camı kırılarak kurtarıldı

Otomobilde mahsur kalan çocuk aracın camı kırılarak kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde, anahtarları içeride unutulan otomobilde kilitli kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, annesinin bir eşyasını almak için aracı bırakması sonrası meydana geldi. Sağlık durumu iyi olan çocuk aileye teslim edildi.

Van'da anahtarı içeride unutulan otomobilde kilitli kalan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde bir otoparkta meydana geldi. Küçük oğluyla birlikte otomobiline binen anne, unuttuğu bir eşyayı almak için çocuğunu araçta bırakarak yeniden eve çıktı. Bir süre sonra geri dönen anne, kapının açılmadığını fark etti. Anahtarı aracın içinde unuttuğunu anlayan anne 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, aracın camını kırarak küçük çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk ailesine teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Başarslan:

Vay be! Bu kadar tehlikeli bir durum! Çocuk sıcakta kaç dakika mahsur kaldı bilmiyorum ama Allah korusun! Anne'yi suçlamıyorum ama böyle haller olmasın diye herkes çok dikkat etmeli! İtfaiye ekiplerine çok teşekkürler, yanında olmamız lazım!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüliz Avcı:

Çocuğun kurtarılması çok sevindirici doğrusu. Ama bu olaylar duymakça insanın aklına geliyor, bir anlık dikkatsizlik ne büyük kazalar doğurabiliyor. Hepimizin daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum, çünkü çocuklarımız bizim emanetlerimiz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSertaç Bademci:

Allah'a şükür çocuk sağ salim kurtarıldı. Ama anne nasıl oluyo böyle dikkatsizlik... çocuğu araçta bırakıp gitmen mi, anahtarı unutmn mı, vallahi bu gözler görmüş şeyler. İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ederiz, verdikleri hizmet takdir değer.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Afyonkarahisar'da Burcu Köksal ile birlikte 8 belediye meclis üyesi daha AK Parti'ye geçti

İşte Afyonkarahisar'da isim isim AK Parti'ye geçenler
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi! Cuma günü ortalık yanacak