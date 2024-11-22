Van'da 860 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen faaliyetler kapsamında 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - VAN