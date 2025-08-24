Van'da 6 Bin 207 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin 207 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 18-24 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde sigara kaçakçılığı olaylarında 5 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 6 bin 207 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - VAN